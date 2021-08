Het pand én de verhalen zijn charmant; Willy en Andrea wonen in Huize Karelstein in Mierlo

,,We zagen op Funda dat dit bijzondere huis te koop kwam”, vertelt Andrea van Deursen. ,,We waren direct geïnteresseerd en hebben snel een afspraak gemaakt. Het huis was zwaar gedateerd. Er lagen bijvoorbeeld op de benedenverdieping vier verschillen soorten tegelvloeren en er was een hoop onderhoud nodig. Toch waren we onder de indruk van de charme van dit huis, al beseften we terdege dat dit huis ons een hoop tijd en energie zou gaan kosten om het precies zo te maken als we voor ogen hadden.”