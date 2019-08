Het veranderde dorpshart: Kamer van een meesterwerk in Nuenen

Langer dan in het atelier aan de Berg werkte Vincent van Gogh in dit huis. Het is het voorjaar van 1884 en hij huurt er kamers en suite en richt er zijn atelier in. Een jaar later gaat hij hier ook slapen, op zolder. Er wordt kwaad van gesproken in het dorp want Vincent, zoon van de protestante dominee, huurt bij Johannes Schafrat, de katholieke koster van de naastgelegen H. Clemenskerk en dat is een schande.