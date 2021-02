Het wordt flink dokken om glasvezel te krijgen in Geldrops buitengebied

Lekker, een pizza aan de deur, maar wie komt hem brengen?

11:04 EINDHOVEN – De een zijn dood is de ander zijn brood. Hard maar waar, ook in coronatijd. Want met de restaurants en cafés al maanden op slot, beleven pizzabakkers en maaltijdbezorgers gouden tijden. Soms is het puzzelen om voldoende bezorgers op de been te krijgen, maar ondernemers zien vooral kansen en willen uitbreiden.