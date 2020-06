Historische geografie Peelland, om helemaal in te verdwalen

‘Het doel van het project was om de versnipperde erfgoed-informatie in Mierlo te digitaliseren, bundelen en voor een breed publiek toegankelijk te maken”, vertelt Hans Verhees namens de heemkundekring. ,,In 2017 was het ons gelukt om de eerste kaart uit 1832 via het internet beschikbaar te stellen. Nu hebben we het voor elkaar om de genealogie van bijna de gehele periode aan de kaart te koppelen.”

Maar daarmee is het project nog niet klaar. De werkgroep wilde verder terug, naar de tijd vóór 1832. ,,Daarvoor moet gezocht worden in allerlei oude documenten, omdat het kadaster toen nog niet bestond. Met die documenten zou je zo maar terug kunnen tot in de 15de eeuw. En met archeologische onderzoeksgegevens kun je nóg verder terug.”

Open source

De heemkundekring werkt met een open source geografisch informatiesysteem. ,,Dat is een mondvol, maar dit betekent dat het programma beschikbaar is voor verschillende platforms en besturingssystemen. Dus iedere heemkundige vereniging kan er mee werken.”

Enthousiast over de vorderingen van de Mierlose heemkundekring en de mogelijkheden van het systeem, begonnen ook andere heemkundige verenigingen in Peelland hun historische geografie in beeld te brengen. ,,Fijn, want zo kunnen we nog meer gegevens via de kaarten digitaal beschikbaar maken.”

De kaart is te bekijken op de website van de heemkundekring. ,,Niet alleen Mierlo is via het internet te bekijken. Inmiddels zijn ook van Asten, Bakel en Milheeze, Budel, Maarheeze en Soerendonk de eerste kadastrale kaarten beschikbaar.”

Primeur

Asten heeft een primeur, vertelt Verhees. ,,Daar kun je met de woongeschiedenis precies uitzoeken waar en hoever de akten in de tijd terug gaan, en ook wie er in die tijd gewoond heeft. Soms wel tot 1650 terug.” In veel plaatsen in Peelland zijn de voorbereidingen om de eerste kaarten te publiceren in volle gang. ,,In Beek en Donk, Deurne, Helmond, Lierop, Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Someren en Vlierden zijn vrijwilligers bezig om hun gemeente van 1832 te tekenen en de database te vullen. Ook elders in Noord-Brabant zoals in Heeswijk, Dinther, Nistelrode en Heesch is het project gestart.”