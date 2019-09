Hobbelende Geit weer terug in Geldrop

Vernielin­gen op gloednieu­we centrale speelplek in Nuenen

9:38 NUENEN - Op de nieuwe centrale speelplek aan de Pastoorsmast in Nuenen zijn afgelopen weekend vernielingen aangericht. Op de hangplek voor jongeren zijn hakenkruisen in het gloednieuwe meubilair gekrast, een picknicktafel is afgebroken en in brand gestoken en een afvalbak is losgetrokken. Burgemeester Maarten Houben heeft dat dinsdagavond gemeld aan de gemeenteraad. De exacte schade is nog niet bekend.