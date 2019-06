Hockeyman Frank van Olphen uit Geldrop ridder in Orde van Oranje-Nassau

Lidl-verhuizing Geldrop leidt mogelijk tot andere su­per-zor­gen

27 juni GELDROP-MIERLO - Met de verhuizing in Geldrop van de Lidl van winkelcentrum de Coevering naar de Wielewaal wordt in Braakhuizen-Noord een probleem opgelost. Maar aan de overkant van de Mierloseweg, in Braakhuizen-Zuid, of in de Coevering komt er mogelijk een probleem bij.