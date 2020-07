Hoe Nuenen in 1973 landelijk nieuws werd door enorme hasjvondst

Toen we de krant haalden...NUENEN - ‘Twintig kilo hasj in Nuenen gevonden’ is de kop in het ED op woensdag 31 oktober 1973. Voor mij, kind op de basisschool, een enorm spannende gebeurtenis. Maar hoe zat het eigenlijk?

Een kleine reconstructie door ED-correspondente Miriam van den Nieuwenhof.

Maandagavond 29 oktober 1973 kijkt mijn moeder steeds naar buiten. Voor de deur staat al twee dagen een auto geparkeerd. Er zitten twee mannen in en het voelt akelig. Ze belt de politie, noemt naam en adres en vraagt: ‘De mannen in die auto hier, zijn dat collega’s van u?’ Na een korte stilte klinkt het gerustgesteld: ‘Fijn, bedankt’. Een dag later rijden de politiewagens af en aan. In een garage is de tot op dat moment grootste drugsvangst ooit in Nederland gedaan vertelt een agent aan ons, een groepje razend nieuwsgierige kinderen uit de Bernhardstraat.

Quote Ineens vlogen ze op een auto af en werden er arresta­ties verricht Peter Wouters Ook Peter Wouters woont er in die tijd, op nummer 24, en is eigenaar van één van de achttien garageboxen aldaar, verscholen achter een rij woningen. ,,De politie kwam aan de deur. Zij wilde meer weten over de huurders van de garage naast de onze. Of ze de onze mocht gebruiken. Op 30 oktober verstopt de politie zich in onze tuin en in die van een aantal buren. Iedereen moest binnen blijven en als we iets hoorden moesten we ‘laag’ blijven. Ineens vlogen ze op een auto af en werden er arrestaties verricht. Er waren veel agenten, maar ik geloof niet dat er is geschoten’’, vertelt hij.

,,Degenen die werden opgepakt waren er vaak en vroegen dan of ze de fietsen tegen onze heg mochten zetten. We maakten dan een praatje, aardige mensen. De garagedeur hing wel altijd op de helft. We konden nooit goed binnen kijken. Omdat we altijd dat praatje maakten kwam de politie later nog met foto’s, of we iemand herkenden. En dat was zo.’’

Bijvangst

De Volkskrant, De Telegraaf, NRC, Parool, AD en Het Vrije Volk namen het nieuws over. De waarheid kwam daarbij wel wat in de knel. Zo schommelde het gewicht van de hasj in de berichtgeving tussen 20 en 60 kilo.

Quote Toen hij er de postende politie opmerkte ging hij er kwasi aan het werk Eindhovens Dagblad, 1973 Net zoveel aandacht krijgt de ‘bijvangst’. Een uur na de arrestaties verschijnt L.H. namelijk bij de garages ten tonele. ‘Toen hij er de postende politie opmerkte ging hij er kwasi aan het werk’ vermeldt het artikel in het ED. De politie ziet aanleiding zijn garage te onderzoeken en wat blijkt: ‘Bij onderzoek werden in zijn garage inbrekerswerktuigen en vuurwapens aangetroffen’. Een toevalstreffer! L.H. blijkt een bekende van de politie en verdacht van het kraken van bankkluizen met thermische lansen. Er worden er ruim honderd in de garage gevonden.

Uit de Volkskrant van 1 november: H. bleek één van de garageboxen in dezelfde straat voor de opslag van zijn krakersattributen te hebben gehuurd. H. zei tegen de politie dat ze toch nog pech hadden gehad omdat hij juist van plan was een grote kraak te gaan zetten in een bankgebouw. ,,Jullie hadden me beter kunnen volgen, dan hadden jullie veel meer succes gehad’’, zei hij.

Dat deze twee zaken niets met elkaar te maken hadden wist ik niet. Tot dit kleine onderzoek.