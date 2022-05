Hoe past verdozing in Nuenen in de omgeving?

,,Wij gaan niet over de komst van deze distributiecentra maar willen er binnen de randvoorwaarden zo veel mogelijk uit halen. We willen betrokken blijven bij de uitvoering.” Daarmee verklaarde bouwmeester en architect Harrie van Helmond de positie van het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK).

TRK zat onder meer aan tafel met Bart van Hoek, projectleider van BanBouw. Op bedrijventerrein Eeneind-West willen projectontwikkelaars Ban Bouw en Moeskops drie grote distributiecentra bouwen. Het terrein is in totaal zo’n dertig hectare groot. Tegen dit plan is veel verzet vanuit Nuenen en buurgemeenten Geldrop-Mierlo, Helmond en Eindhoven.

Distributiedozen in landschap inpassen

Het ging tijdens de vergadering over de vraag hoe deze grootschalige logistieke centra het best in het landschap passen. Het TRK, een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Nuenen, beoordeelde het ontwerp van het plan Eeneind-West op ruimtelijke kwaliteit, binnen de kaders van het bestemmingsplan.

Architect Branka Vuksanovic van het TRK stelde vragen over de hoogte van de dakrand en de hoogte van het dak. Zij merkte op dat de dakrand lager is waardoor de kans bestaat dat de ‘rommel’ op het dak zichtbaar zou zijn vanaf de Collse Hoefdijk, iets dat niet wenselijk is. Met ‘rommel’ bedoelde ze warmtepompen en zonnepanelen. De reden om dit niet te willen is het verloren gaan van de strakke moderne belijning van de bebouwing.

Installaties mogen niet zichtbaar zijn vanaf de straat

Van Hoek (BanBouw) gaf uitleg aan de hand van dia’s en gaf aan met meer tekeningen te komen waarop beter zichtbaar is hoe het dak er vanaf de straatkant uit zal zien. Van Helmond gaf aan dat installaties niet te zien moeten zijn vanaf de straat. ,,Dat snapt iedereen.”

Ook het groenplan kwam aan bod. ,,Dergelijke grote gebouwen vragen om grote robuuste groene randen. We zijn blij dat hier grotendeels aan tegemoet is gekomen”, deelde voorzitter Veronique Marks de mening van het team. ,,Hier passen geen kleine plantjes bij”, vond Van Helmond. ,,Hier en daar mogen er grote bomen bij. Die staan niet overal ingetekend.”

Voorzitter Marks instrueerde Van Hoek. ,,Hou de inrichting zou eenvoudig mogelijk, skip wat weg kan. We willen geen visuele ruis. We willen graag een verdere uitwerking zien, dus dat is huiswerk.”