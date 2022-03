Hoe vlot en besluitvaardig gaat het nou eigenlijk in fusiegemeente Geldrop-Mierlo?

Vier jaar na grote vechtpar­tij met de politie in Geldrop, krijgen betrokke­nen taakstraf­fen

GELDROP - Een grote vechtpartij met de politie in Geldrop, in 2018, komt vier betrokkenen op taakstraffen te staan. De rechtbank denkt dat het iets minder erg was dan de officier van justitie schetste en legt geen celstraffen op omdat de zaak pas vier jaar na dato voor de rechter kwam.

22 februari