Hoed af en vaarwelbloemen bij afscheid Nuenen van volkszanger Mark Elbers: ‘Hij was een mooi mens’

Sinter­klaas komt zondag niet aan in Geldrop; hij is er ineens en maakt wel tocht

GELDROP - Geen aankomst in de haven op Hulst. Geen ontvangst bij het gemeentehuis door de burgemeester. Geen abseilpieten aan de Brigidakerktoren. De Sinterklaasintocht in Geldrop is zondag anders dan anders zo is vrijdagavond besloten.

12 november