Hofdael in Geldrop wordt Weeffabriek en de Wiele krijgt nieuw, maar oud logo

GELDROP - Het is logo en letterdag aan de Bleek in Geldrop. Bij het cultureel centrum (voorheen Hofdael) worden donderdag de letters 'Weeffabriek’ aan de gevel aangebracht. Bij de creatieve buurman de Wiele wordt de glazen gevel voorzien van een nieuw logo.

Beide wijzigingen markeren een nieuwe periode. De naam Centrum Hofdael was inmiddels te veel verbonden met de achterliggende jaren van niet weg te werken tekorten, achterblijvende bezoekersaantallen en extra kosten voor de gemeente.

Mensen van Allround Sign Service uit Waalre bezig met het bevestigen van de Weeffabriek-letters © Anette van de goor/DCI Media Daarbij zijn er ook al appartementencomplexen met de naam Hofdael en een apotheek. Reden genoeg voor het tegenwoordige bestuur en manager Hannie Derks om een nieuwe periode nu ook te markeren met een nieuwe naam: de Weeffabriek. Vernieuwingen van de huisstijl, de programmering en de inrichting waren al doorgevoerd.

Schoorsteen en sheddaken in belettering

Het ontwerp van de Weeffabriek-letters is gemaakt door Regina van der Sloot uit Mierlo. Zij kwam bij -toen nog- Hofdael terecht als stagiaire via het UWV. Ze zat in een omscholingstraject om online marketeer te worden. In haar stagetijd maakte ze al een nieuwe website voor het culturele centrum. In het letterontwerp voor de Weeffabriek komen de schoorsteen op de Bleek en de sheddaken van de oude textielfabriek (waar nu de Wiele in zit) terug.

De Weeffabriek bestaat behalve uit het theaterdeel met kantoorruimten uit creatief centrum de Wiele en het Weverijmuseum. Bij de Wiele is het projectleider Noud van Tiem die vernieuwingen aan het doorvoeren is. ,,Wij willen het centrum meer naar buiten keren. Het was te veel afgesloten, naar binnen gekeerd. De Wiele is veel meer dan een plek waar je lekker een beetje kan schilderen. Het is een huis waar iedereen zich welkom kan voelen.”

Wiele is weer gewoon De Wiele

Ook hier moeten een nieuwe naam en vormgeving een nieuwe periode markeren. Alleen is hier juist een oud logo van stal gehaald. De man die dat destijds (50 jaar geleden) ontwierp is nu cursust bij de Wiele. ,,Soms is wat oud is gewoon beter", aldus Van Tiem. Zijn uitleg bij het logo: ,,Het is een wiel met in het midden een kompas. En dat kompas staat voor het innerlijk kompas van onze cursusten. Dat is het kompas waardoor cursisten zich bij ons laten leiden.”

De Wiele was op enig moment ‘De Wiele Creatief’ genoemd. ,,Dat hebben we er weer af gehaald. De Wiele is nu gewoon weer De Wiele.” De ondertitel bij De Wiele is: Huis voor creatieve expressie.

Het nieuwe, maar ook oude, logo van de Wiele, huis voor creatieve expressie. © Corrie de Leeuw

Het nieuwe Wiele-logo wordt aangebracht op de glazen gevel. Rechts staat Wiele-projectleider Noud van Tiem. © Corrie de Leeuw