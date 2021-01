Hofdael: meer kleine cultuur en een andere naam

Zo moeizaam als er al jaren in een kringetje rond gepraat wordt over het Geldropse Centrum Hofdael, zo vlot laveerde projectleider Brian Voesten maandagavond de gemeenteraadsleden langs zijn ideeën en voorstellen.

Mislukte missie

Voesten is ingehuurd omdat de Geldrop-Mierlose politiek en het Hofdaelbestuur er niet meer uit kwamen. Hofdael is vier jaar geleden door de gemeente overgedragen aan een stichting die als opdracht kreeg het centrum meer te laten ‘bruisen’ en minder gemeenschapsgeld te laten kosten. Maar op beide fronten mislukte die missie.

In een eerder beloofd, ingrijpend en duur verbouwingsplan had de gemeente dan ook geen zin meer. Terwijl die verbouwing volgens het stichtingsbestuur juist weer voorwaarde was voor betere toekomst. Gevolg: het stichtingsbestuur stapte op en cultuurwethouder Rob van Otterdijk kreeg de opdracht met een nieuw voorstel te komen. Dat was een jaar geleden.

Voor zomer wordt keuze gemaakt

Maandagavond schoof projectleider Brian Voesten (mede-eigenaar van theater de Huiskamer in Weert en eerder onder meer actief als gemeentelijk projectleider in Eindhoven-Meerhoven en Strijp S) digitaal aan bij de Geldrop-Mierlose gemeenteraadsleden. Hij gaf in grote lijnen aan wat volgens hem de opties zijn met Hofdael, dat van hem al de nieuwe (werk)titel De Weverij kreeg. Die opties worden nog verder uitgewerkt. Voor de zomervakantie maakt de raad een keuze.

Het komt er op neer dat er voor een grote verbouwing of een kleine gekozen moet worden. En in beide gevallen moet het gemeentebestuur bepalen of er alleen culturele huurders bij mogen of ook commerciële. Maar wat er ook uit rolt: geld kost het de gemeente altijd: tussen de 190.000 en 340.000 euro per jaar. Vorig jaar en het jaar daarvoor moest er trouwens 290.000 en 340.000 euro bij.

Niet interessant voor vrijwilligers

Volgens Voesten is De Weverij in potentie een prima gebouw op een mooie plek. Met in het middendeel de theaterzaal en de filmzaal, links de lokalen en kantoren (waarin onder meer muziekschool, volksuniversiteit en Geldrops Muziekkorps gevestigd zijn en nog veel ruimte vaak onverhuurd is) en rechts de oudbouw met creatief centrum De Wiele en het Weverijmuseum. Maar het is niet uitnodigend en blijkbaar tot nu toe ook niet interessant genoeg voor vrijwilligers. Volgens Voesten moet de huur van de theaterzaal omlaag, zodat het makkelijker wordt om daar ook lokale cultuur in te programmeren. Verder moeten de bar en de keuken verhuizen naar het Weverijmuseum. ,,Daar is al een prachtige ruimte pal naast het bijzondere waterrad", aldus Voesten. De ruimte die dan vrijkomt in De Weverij is voor kleinschalige cultuur. En Voesten weet dat vrijwillige cultuurminnaars staan te trappelen om ook daar van alles te programmeren.

Een grote verbouwing om de bieb te verleiden

Een grote wens bij een deel van de politiek is de verhuizing van de bibliotheek naar De Weverij. Maar daarvan is vooralsnog geen sprake. De bieb-directie peinst er niet over het eigen gebouw aan het Horecaplein op te geven. Voesten is wel voorstander van een nader onderzoek naar een grote verbouwing waarbij De Weverij rondom veel opener wordt en meer gedaan wordt met de ligging aan de Dommel. Wie weet is de bieb dan te verleiden. Of een andere, mooie culturele partner.

Volledig scherm Onderdeel van het plan: de horeca van heel Hofdael naar de ruimte naast het rad. © Rene Manders/DCI Media