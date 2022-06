Hofdael (nu Weeffabriek) in Geldrop klimt uit het dal. Tevreden politiek dicht gat van 135.000 euro

Dat werd duidelijk in de vergadering van raads-en commissieleden over de stand van zaken bij het cultureel centrum dat sinds twee weken de Weeffabriek heet. Weeffabriek-bestuursleden Niek Gorris (voorzitter) en Albert Beckers (penningmeester) gaven er een presentatie. En de politiek toonde zich daarna bijzonder tevreden met het nieuwe beleid dat twee jaar geleden werd ingezet.

Lees ook Hofdael in Geldrop wordt Weeffabriek en de Wiele krijgt nieuw, maar oud logo

Hogere huur speelde parten

Toch moet er nog wel een ‘vlekje’ worden weggewerkt. Een vlekje van 135.612 euro om precies te zijn. Dat is het bedrag dat op de jaarrekening van 2020 tekort bleek. Ondanks de reguliere, jaarlijkse gemeentesubsidie (238.000 euro) en ondanks de coronasteun (​106.000 euro voor 2020).

Wat het centrum parten speelde waren -​naast de gevolgen van de corona-lockdowns- onder meer de hogere huur die aan de gemeente betaald moest worden, het wegvallen van de gemeente zelf als huurder (de gemeentelijke vergaderingen verhuisden naar het vernieuwde en uitgebreide gemeentehuis) en de verlaging van het jaarlijkse gemeentelijke subsidiebedrag.

Penningmeester Beckers gaf ook vast een inkijkje in de cijfers van 2021, die er weer een stuk beter uitzien dan die van 2020. Er is zelfs een papieren winst van 6000 euro, maar dat resultaat is vertekend doordat de corona-compensatie voor 2020 in de cijfers van 2021 zit. In een toelichting naderhand zegt Beckers dat ‘de eerlijke cijfers’ voor 2021 een tekort van 1 ton laten zien.

Hij rekent ook voor dat de horeca-inkomsten stegen van 60.000 euro in 2020 naar 107.000 euro in 2021 en de inkomsten uit huur van 168.000 naar 229.000 euro. ,,En die resultaten van 2021 zijn door twee corona-lockdowns feitelijk van slechts een half jaar”, aldus Beckers.

Hij verwacht dat er dit jaar met de horeca 160.000 euro​ omzet kan worden behaald en met de verhuur 260.000 euro. ,,Maar dan moeten we dus niet weer een lockdown krijgen”, tekent hij aan.

Bepaald niet energiezuinig

Een andere financiële kink in de kabel kan zich de komende jaren nog voordoen door de stijging van de energiekosten. Het 20 jaar oude gebouw is bepaald niet energiezuinig. Daarbij is er ook nog eens sprake van achterstallig onderhoud. Voor energie werd in 2020 50.000 euro betaald. Nu is dat al 90.000 euro en de verwachting voor volgend jaar is volgens Beckers zeker 120.000 euro.

Het Weefgebouw-bestuur hoopt dan ook dat de gemeenteraad dit jaar besluit om te investeren in het isoleren van het gebouw, in vernieuwen van de technische installaties en in zonnepanelen op het platte Weefgebouwdak.

Quote Een culturele instelling als de Weeffa­briek zal nooit helemaal zonder gemeente­lij­ke exploita­tie­sub­si­die kunnen Penningmeester Albert Beckers

Een manier om meer inkomsten te genereren zou nog kunnen zijn om de commerciële verhuur uit te breiden. ,,Maar ook al doen we dat, een instelling als deze, met cultureel-maatschappelijke huurders als Geldrops Muziekkorps, de Wiele, Weverijmuseum en Volksuniversiteit zal nooit zonder gemeentelijke exploitatiesubsidie kunnen", zo hield Beckers de politiek voor.

A