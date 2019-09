Hofdael-theater Geldrop misschien alleen verder

Maar tijdens de vergadering waarin partijen hun mening over dat plan konden geven, bleek dat de 4 coalitiepartijen (DGG, CDA, DPM en GroenLinks) een eigen plan hadden. Er moet volgens hen eerst een themabijeenkomst komen waarbij overlegd wordt over een beter, intensiever gebruik van het gebouw. Frans Stravers: ,,Wij vonden dit een moment om pas op de plaats te maken en even na te denken”.



Het reddingsplan ging dus vooralsnog van tafel. En de coalitie is nu bezig met het organiseren van de themabijeenkomst. Volgens Stravers ligt de sleutel bij het linkerdeel van het Hofdael-complex. De leegstand daar is een groot probleem, maar dus ook een kans om meer inkomsten binnen te halen: ,,Nu worden veel ruimten per dagdeel verhuurd voor bijeenkomsten en vergaderingen en staan ze dus meestal leeg. We kunnen ook zoeken naar huurders die er permanent hun intrek nemen". Tot nu toe verhuurt Hofdael alleen aan maatschappelijke of culturele organisaties. ,,Misschien moeten we ook naar commerciële partijen kijken", zegt Stravers.