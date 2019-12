Hofdaelbestuur blikt terug: ‘We zijn meegesleurd in politieke verwikkelingen’

Terug in het NieuwsGELDROP - Wat hebben ze vaak zitten mopperen bij het ontbijt achter hun krant. Alwéér een artikel over tekorten bij Hofdael. Hoe moet je nou aan een toekomst timmeren als ze in de gemeenteraad jouw imago zo bezoedelen. Het Hofdaelbestuur trok de conclusie en stapt op per 1 januari. Voor het ED willen ze nog een keer omzien.