Hoge hakken en glitterkleding op Geldrops Pride

GELDROP - Geldrops Pride werd zaterdag bezocht door vele bezoekers die zich liever niet in een hokje laten plaatsen. Het plein voor de Weeffabriek was bij de opening rond 15.00 uur al goed gevuld. In de loop van de avond werd het alsmaar drukker. Er hing een ontspannen sfeer, de artiesten betrokken het publiek bij hun optreden en er werd fanatiek gedanst.

Volledig scherm Een swingend optreden van de groep Triinxx op tijdens de Geldropse Pride. © Bert Jansen/DCI Media

,,Ik ben hier om mijn steun te betuigen aan de lhbt+ gemeenschap”, vertelt Ria Bontekoe (78). ,,Mensen kunnen hier zijn wie ze zijn, laten zien hoe ze zich voelen.” Bontekoe woont in Spanje, maar de Pride laat ze niet aan zich voorbij gaan.

Het geldt voor meer mensen dat ze komen om de gemeenschap te steunen. Jozé Bouma (73): ,,Ik hou van alle mensen, maar het is ook gewoon leuk naar de dragqueens te kijken. Wat een werk hebben ze ervan gemaakt.”

Veel kleurenfeest

De derde Geldrops Pride heeft drie jaar op zich laten wachten door corona en werd geopend door wethouder Mathil Sanders (onder meer diversiteit). ,,Fijn dat dit ‘veel kleurenfeest’ weer gehouden kan worden.”

Marielle Verdouw sprak namens de organisatoren van de pride. Zij vindt dat het houden ervan nog steeds hard nodig is om aandacht te vragen voor de lhbt+ gemeenschap . ,,Er worden nog steeds mensen uitgescholden, in elkaar geslagen of geweigerd door taxichauffeurs. En dat alleen omdat ze zichzelf willen zijn en niet in hokjes geplaatst willen worden.”

Volledig scherm Dansen op hoge hakken. Volgens de leden van dansgroep Trinxx krijg je er mooie kuiten van. © Bert Jansen/DCI Media

De Vlaamse dansgroep Trinxx bouwt hun act om het thema hokjes. De drie jonge mannen komen terug uit de toekomst om de hedendaagse mens te leren dat het nu nodig is om de strijd voor gelijkheid te voeren. ‘Dare to be different’ is hun motto. ,,In de toekomst is de verscheidenheid juist nodig.”

Mister Gay

Op hoge hakken en futuristische kostuums gaven ze een vlekkeloos optreden om hun boodschap over te brengen. Raf Van Puymbroeck is de bezieler van de groep. Hij werd in 2016 Mister Gay van België en Europa. ,,Het is sport, op hoge hakken dansen”, vertelt hij. ,,En ja, je krijgt er echt mooie kuiten van.” De groep kreeg o.a. nationale bekendheid door hun deelname aan Holland got talent.

Louisa Janssen deed de presentatie van het feest. Zij en haar man Rowan zijn 22 jaar samen. Eerst als heterostel, daarna lesbisch en tenslotte weer hetero nadat ze allebei van geslacht waren veranderd.

Het feest duurde tot 22.00 uur en werd afgesloten met een optreden van Bonnie st Claire.