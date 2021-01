Hoge nood in Geldrop? Maar weinig wc’s in de buurt...

GELDROP - Geldrop heeft geen openbare toiletten. In normale omstandigheden is het al lastig om bij hoge nood snel een toilet te vinden, maar nu de horeca dicht is zijn de mogelijkheden erg beperkt. Gelukkig laat een woordvoerder van de gemeente weten dat de toiletten in het nieuwe gemeentehuis gebruikt kunnen worden.

Het lijkt in coronatijd niet zo’n groot probleem dat er geen wc’s beschikbaar zijn. Maar voor veel Geldroppenaren is een wandelingetje naar het centrum om een boodschap te doen een welkome onderbreking van de dag. Wat mogelijkheden tot toiletbezoek betreft is het zonder horeca treurig gesteld. De app Hoge Nood geeft slechts drie openbare wc’s aan, waarvan er in het centrum eigenlijk maar één snel te bereiken is, het ziekenhuis.

Quote Het is vooral voor oudere mensen echt zielig Vivianne Pepels

Vivianne Pepels van de broodjeszaak Bufkes krijgt vier of vijf keer per dag de vraag of er gebruikgemaakt kan worden van het toilet. ,,Ik wil geen openbaar toilet worden’’, geeft ze aan. ,,Maar het is vooral voor oudere mensen echt zielig.’’

Een uitwijkmogelijkheid is het gemeentehuis. Die locatie is nog niet op de app te vinden, maar daar mag volgens een woordvoerder van de gemeente van de wc gebruikgemaakt worden.

Al jaren

,,Ik hoop dat die toezegging snel zwart op wit komt’’, laat Maik Barten van de VVD weten. De VVD spant zich al jaren in om meer toiletgelegenheden te krijgen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Eind 2018 beloofde wethouder Marc Jeucken om zoveel mogelijk plaslocaties te laten opnemen op de site waarkaniknaardewc.nl en de app hogenood.nl.

In Mierlo zijn er maar twee mogelijkheden volgens de app, zodat in de hele gemeente op dit moment vijf locaties zichtbaar zijn. En dat terwijl een aantal horecagelegenheden toch de oranje sticker op de deur heeft om aan te geven dat er gratis of tegen een kleine vergoeding gebruik van het toilet gemaakt kan worden. Maar of die gelegenheden nu wel of niet in de app staan, op dit moment zijn die onbereikbaar.

Quote Er zijn mensen die het huis niet uit durven gaan omdat er veel te weinig openbare toiletten zijn Maik Barten, VVD

De VVD vraagt zich in een aantal schriftelijke vragen aan het college af of er genoeg andere locaties zijn benaderd. Er zijn toch openbare instellingen die deel zouden kunnen nemen, zoals bibliotheken, wijkgebouwen en sportgelegenheden. ,,Er zijn mensen die het huis niet uit durven gaan omdat er veel te weinig openbare toiletten zijn’’, laat Maik Barten weten. Volgens de Maag Lever Darm Stichting is dat zelfs minstens één op de twintig Nederlanders.