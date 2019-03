Hoger beroep OM in strafzaak tegen hoofdverdachte tuindersfraude

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld in de strafzaak tegen hoofdverdachte Theo van K. in een grote strafzaak over fraude door een groep tuinders uit onder andere Aarle-Rixtel, Lierop, Milheeze, Nuenen, Mierlo en Someren. De aanklager vindt de werkstraf van 240 uur en boete van 134.000 euro die de rechtbank in Den Bosch oplegde te laag. Tegen de 71-jarige zakenman was vijf jaar celstraf geëist.