Hoogbouw in dorpshart legt spanning in Nuenense coalitie bloot

Elkaar en de samenle­ving helpen met Dorpsleer­be­drijf Gel­drop-Mier­lo

14:18 GELDROP-MIERLO - De was doen of het strijkwerk voor iemand die het niet meer kan, klussen of werken in de tuin. Of juist jouw vakmanschap leren aan een ander. In het Geldrop-Mierlose Dorpsleerbedrijf helpen mensen elkaar én de samenleving een stapje vooruit.