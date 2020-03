Hoop op Ruit om Eindhoven herleeft door onderhandelingen over rechtse coalitie in Brabant

Belangenvereniging Nuenen Groen ruikt als een van de voorvechters kansen en heeft VVD, CDA en Forum voor Democratie gevraagd om de voltooiing van de randweg om Eindhoven ter heroverwegen. De belangenvereniging gelooft niet in de oplossingen die als alternatief zijn gepresenteerd voor de bereikbaarheid van de regio, staat in een brief die aan de drie fractievoorzitters is gestuurd.

650 handtekeningen

Het plan voor een nieuwe weg ten noordoosten van Eindhoven verdween in 2015 in de prullenbak omdat de regiogemeenten het er niet over eens werden. Het draagvlak in diverse gemeenten was verdwenen.

En met partijen als SP, D66, PvdA en GroenLinks in coalities die werden gesmeed in 2015 en 2019 was er ook in de provincie geen steun meer voor extra asfalt. ‘De samenstelling van Gedeputeerde Staten van afgelopen jaren liet ons niet toe om de voltooiing van de wegenruit rond Eindhoven opnieuw op de agenda te krijgen’, constateert Nuenen Groen in de brief aan de coalitieonderhandelaars.

De wens voor een nieuwe weg ten noordoosten van Eindhoven is in Nuenen altijd blijven bestaan. Nuenen Groen begon vorig jaar een online petitie die tot dusver meer dan 650 handtekeningen opleverde.

Schijnoplossing voor maximaal 10 jaar

De belangenvereniging is bang voor de gevolgen van de bundelroutes die de regiogemeenten als oplossing hebben gepresenteerd voor de filebestrijding. Zo maken een capaciteitsuitbreiding op de A270 en een randweg ten oosten van Nuenen deel uit van de plannen. ‘Een aantal belangrijke bundelroutes gaan in Nuenen dwars door bebouwd gebied. Elke dag krijgen de bewoners de volle laag met geluid, fijnstof en verkeersonveiligheid.’

Ook is het geen structurele oplossing, meent Nuenen Groen. Onderzoek wijst uit dat in 2030 al nieuwe opstoppingen worden verwacht. De belangenvereniging vreest dat tientallen miljoenen worden uitgegeven aan een schijnoplossing die voor maximaal tien jaar soelaas biedt. ‘Voor ons is de voltooiing van de ruit rond Eindhoven één van de hoofdpijlers onder de structurele oplossingen van het mobiliteitsvraagstuk in Zuidoost-Brabant.’

Hobbels nog niet weg

CDA en VVD in Noord-Brabant hebben in het verleden gepleit voor aanleg van de Ruit. Fractievoorzitter Eric de Bie van Forum voor Democratie laat weten dat zijn partij ook positief is. ,,Maar we constateren tevens dat er lokaal mogelijk te weinig draagvlak is. Bovendien moet de financiering ook nog geregeld worden’’, zegt hij.

Voor eenmansfractie Lokaal Brabant die onlangs is aangeschoven bij de coalitiebesprekingen is vooral het draagvlak in de regio leidend.

Nuenen Groen erkent dat met een eventuele ommezwaai in de provincie nog lang niet alle hobbels weg zijn.