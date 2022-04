Horeca Geldrop-Mierlo bij gemeenteraad: Heb begrip en toon coulance

Ze spraken niet aan dovemansoren. Richard Pors (Geldrop) en René Bunders (Mierlo) van de Horecavereniging Dommeldal vertelden woensdagavond aan begripvolle gemeenteraadsleden en wethouder (Marc Jeucken) hoe het hen de afgelopen twee jaar verging.

Veranderende regels en agentje spelen

Knettergek werden ze soms van de steeds veranderende coronaregels en van het continue politie-agentje spelen als klanten steeds maar weer gingen rondlopen als het niet mocht. En nu hebben ze te maken met inflatie, exploderende energieprijzen en personeelstekort.

Pors en Bunders lieten een lijst zien met de namen van tien horecazaken die gesloten zijn (Quattro, Ons Restaurant Mierlo, Barberpub, Café De Boemel), verkocht zijn of te koop staan (Taste, Proeverij Brouwers, De Mona) of die vanwege personeelstekort een of meerder dagen dicht zijn (Square, Kaffee Pijnenburg, restaurant De Zwaan).

,,We moeten nu met minder mensen proberen omzetverlies in te halen", schetste Pors (eigenaar van Heerenhuys23) de situatie.

Quote Wij zijn niet zielig. Wij zijn onderne­mers Richard Pors, Horecavereniging Dommeldal

Toch wilden ze niet blijven hangen in klagen. En om geld vragen deden ze ook niet: ,,Wij zijn niet zielig, wij zijn ondernemers", klonk het ferm. Maar met een verzoek kwam de Geldrop-Mierlose horeca wél. ,,We hebben coulance nodig van een gemeente die meedenkt", zei Bunders, ,,zodat het makkelijker is om iets te organiseren.”

Een broertje dood

Pors kwam met een voorbeeld. Hij vertelde dat het beachvolleybaltournooi op het Horecaplein al twee keer niet doorging omdat er geen toestemming kwam van de gemeente om de weg af te sluiten. Omdat de verderop gelegen supermarkten daar tegen zijn. ,,Maar daar heb ik inmiddels een broertje dood aan. Die supermarkten hebben zich het schompes verdiend tijdens de corona.”

Pors riep de gemeente op om de volgende keer nou eens niet naar de supermarkten te luisteren en wél toestemming te geven voor de wegafsluiting.

Lof voor gemeente

Verder kwamen Pors en Bunders met het voorstel om een werkgroep te vormen met mensen van de horeca, het MKB en de gemeente. En om die de opdracht te geven een draaiboek te laten maken voor het geval de pandemie weer de kop opsteekt. Zodat de ondernemers beter weten waar ze aan toe zijn. Ze prezen de gemeente ook voor de manier waarop die de afgelopen twee jaar met de horeca omging: ,,Dat was beter dan bij veel omliggende gemeentes.”

Liberaal terrassenbeleid

Wethouder Marc Jeucken reageerde net als de raadsleden met begrip. Zo zei hij onder meer dat het nog niet vaststaat dat de vergroting van de terrassen en overkappingen zoals eerder werd gezegd in oktober weer teruggedraaid wordt. ,,Wij voeren een liberaal terrassenbeleid. In oktober zullen we evalueren hoe we verder gaan. We kijken waar we kunnen helpen.”

Over het advies om een draaiboek-werkgroep op te richten gaat Jeuken met B en W in overleg.