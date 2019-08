Horeca Geldrop-Mierlo en gemeente sluiten deal over dwangsommen

Gammele Geit

Het begon een jaar geleden toen bij café De Gammele Geit in Geldrop alcohol verkocht werd aan een jong uitziende mysterie-guest die door de gemeente ter controle was ingezet. De verkoop op zich was niet strafbaar want de persoon was 19 jaar. Maar het personeel had wel om een ID moeten vragen. Omdat dit niet de eerste keer was dat de Gammele Geit in de fout ging, werd een dwangsom van 6000 euro opgelegd.