Horeca Geldrop-Mierlo zelf verantwoordelijk voor corona-gedrag gasten

GELDROP-MIERLO -Als terrasgasten in Geldrop en Mierlo zich niet aan de corona-maatregelen houden, moet de horeca-ondernemer ingrijpen. Doet hij (of zij) dat herhaaldelijk niet dan kan hij een boete krijgen.

Dat zegt het college van B en W van Geldrop-Mierlo in antwoord op vragen van de VVD. Die partij hield onlangs bijeenkomsten met lokale ondernemers. Daarbij kwam onder meer aan de orde dat ondernemers in de horeca ongerust zijn over de kans dat zij beboet worden als hun gasten RIVM-richtlijnen overtreden. De VVD stelde dat het een ondernemer niet aangerekend kan worden als gasten met meubilair gaan schuiven waardoor de 1,5 meter afstand er niet meer is. Ook als mensen bij andere gezelschappen gaan staan of hun stoel aanschuiven, zou het onterecht zijn de uitbater daarvoor te beboeten.

Ondernemers moeten alert zijn

Maar daar kijken B en W toch anders tegenaan. Zij vinden het de verantwoordelijkheid van de ondernemers is om alert te zijn en gasten die zich niet aan de regels houden te vragen te vertrekken. Als handhavers van de gemeente zien dat een ondernemer bij herhaling ‘niet handelt wanneer dit wel nodig is, wordt overwogen om een verbaal of last onder dwangsom op te leggen', aldus het college.

B en W schrijven ook dat waar mogelijk terrassen groter gemaakt mogen worden. Parkeerplekken mogen daarvoor niet gebruikt worden.

Geen waterpunten