Horrornacht Mierlo is klaar voor een ijzingwekkende griezeltocht

MIERLO - De griezelkostuums kunnen van de zolder worden gehaald. Het stof wordt van de licht- en rookmachines geblazen. Na twee jaar afwezigheid is het Mierlose griezelevenement dit jaar terug. De dertiende editie van Horrornacht Mierlo is op zaterdag 22 oktober. De inschrijvingen zijn geopend.

Stichting Horrornacht Mierlo houdt op zaterdag 22 oktober voor de dertiende keer Horrornacht Mierlo. Wat begon als een jubileumactiviteit van jeugdcarnavalsvereniging De Stillekes, groeide door de jaren heen uit tot een horrortocht waar ongeveer 500 mensen uit Mierlo en omstreken aan meedoen.

Het bestuur van Horrornacht Mierlo bestaat uit vier personen: Dirk Vermulst, Bas Damen, Hans Klink en Mark van der Leest. ,,Net als onze vrijwilligers vinden wij het geweldig om mensen te vermaken met een spannende avond. Een griezelig avontuur, met een gil en een schaterlach”, aldus Mark van der Leest.

Creatieve griezels

Stichting Horrornacht Mierlo is al sinds juni bezig om een nieuwe editie van de populaire horrortocht op te zetten. ,,We komen nog wel wat creatieve griezels tekort. Hoe meer vrijwilligers zich aanmelden om te komen helpen, hoe fijner. We hebben gruwelijk leuke plannen die we ten uitvoer willen brengen.”

Een paar jaar geleden startte de griezeltocht in een container, midden in het bos. Daar kregen de gasten eerst een zelfgemaakte film te zien. Ook werd de tocht twee keer gehouden in Dierenrijk. Dit jaar is er gekozen om te starten vanaf camping De Sprink, aan de Kasteelweg, vertelt Vermulst. ,,Een mooie, ruime locatie, op een prachtig terrein. Van hieruit worden de mensen in groepen de donkere nacht ingestuurd.”

De lopers gaan soms verkleed, soms niet, legt Damen uit. ,,Verkleden is niet verplicht, maar we vinden het wel leuk als mensen dat doen.” Ook is er halverwege de tocht een pauze ingelast, om even letterlijk en figuurlijk op adem te komen met een beker warme chocolademelk.

Vernieuwend

De organisatie probeert elk jaar vernieuwend te zijn door een thema in te bouwen. ,,We willen elk jaar origineel voor de dag komen, nou ja, voor de nacht”, zegt Klink. ,,Elke tocht moet uniek zijn, zodat het ook voor de deelnemers van voorgaande edities leuk en verrassend blijft.”

Dit jaar is het thema ‘sprookjes’. Van der Leest: ,,Een breed thema, waarmee we alle kanten op kunnen. Dus haal je heksenkostuum uit de kast en doe mee.” Klassiekers zoals Dracula en Frankenstein komen eigenlijk elk jaar wel terug. ,,Ook zombies blijven onverminderd populair.”

De volwassenen starten om de zes minuten in groepen van maximaal tien personen. Damen: ,,Deze groepen zijn door de deelnemers zelf te formeren en aan te melden. Al tijdens het inschrijven kunnen de groepen kiezen uit de nog beschikbare starttijden. Nieuwsgierig? En heb je stalen zenuwen en een sterke maag? Aanmelden kan via horrornachtmierlo.nl. Als je durft!”

Volledig scherm Archieffoto van eerdere editie Mierlo Horrornacht rondom Halloween © Pim Augustinus