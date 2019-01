Houben: miljoenen voor Area 51, maar Tongelreep is dicht

NUENEN - Burgemeester Maarten Houben van Nuenen vindt het slecht verteerbaar dat er in Eindhoven miljoenen worden geïnvesteerd in skatehal Area 51, terwijl er onkruid groeit in zwembad De Tongelreep.

Die zure vergelijking maakte Houben woensdag in zijn nieuwjaarstoespraak om de aandacht te vestigen op de dreigende tweedeling in de samenleving en de kloof tussen burgers en politiek. ,,Ik vind het een gotspe dat er bij de verdeling van de miljoenen voor Brainport op Strijp-S een skateboardbaan komt van 3,1 miljoen om de stad aantrekkelijker te maken voor buitenlandse bedrijven, en nog wat hipper te maken voor succesvolle buitenlandse kenniswerkers. Tegelijkertijd is Brainport niet in staat de aanbesteding voor de vernieuwing van De Tongelreep te regelen. Het is maar goed dat expats en hun kinderen niet van familiezwembaden houden."

Cynisme

In een toelichting erkende Houben het cynisme in zijn boodschap. ,,Het is de beste vergelijking om het verschil tussen de hogere en de lagere klasse, en de dreigende polarisatie te illustreren."

De investering in de skatehal op Strijp-S is volgens hem geen weggegooid geld. ,,Maar we moeten ook goed voor onszelf zorgen en de voorzieningen op peil houden. De Tongelreep was het familiezwembad voor de hele regio."