Houten puzzels van Geldrops stel veroveren Nederland: ‘Je ruikt het hout, voelt de stukjes en moet je focussen op de vorm’

In maart 2020 kwam het stel Tol en Keuper thuis te zitten vanwege corona. Tol is trainingsacteur in de zorgsector en regisseur bij Theater Drop. Keuper heeft een bedrijf in verlichting voor musea en winkels. ,,Het liep al jaren wat minder met mijn bedrijf en ik was nog alleen over. Toen kreeg ik in het voorjaar van 2020 ineens een grote opdracht en vroeg ik Annette of ze me wilde helpen met lampen in elkaar draaien”, zegt Keuper.