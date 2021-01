Huis met oorlogskranten werd niet gebouwd door Van der Putt

Huishoudster goed verzorgd achterlaten

De grond waarop het huis Heuvel 19A is gebouwd (de vergunning werd door Anna Koolen aangevraagd onder 19 B) en waar de kranten werden gevonden, was eigendom van Leonard Raijmakers. Het was oorspronkelijk de voortuin van Heuvel 19. Dat pand werd gekocht door burgemeester Van der Putt toen hij in 1939 burgemeester van Geldrop werd. De voortuin bleef eigendom van Raijmakers en hij behield zich het recht om er een huis op te bouwen. Waarschijnlijk omdat het echtpaar Raijmakers hun huishoudster, Anna Koolen, goed verzorgd wilde achterlaten, werd de grond op naam van Koolen gezet. Het huis, dat er in 1941 op werd gebouwd, was van Raijmakers en het echtpaar woonde er ook en had Anna Koolen in dienst. ,,Het echtpaar had geen kinderen en het lag in de aard van Leonard Raijmakers om zijn huishoudster goed verzorgd achter te laten”, vertelt Rob Freeman, de kleinzoon van Van der Putt, die gepensioneerd advocaat is. ,,Raijmakers was een gulle man.”