Huisartsen in de knel: plan voor tijdelijke praktijk in Nuenen-Zuid

NUENEN - Twee huisartsenpraktijken in Nuenen kunnen niet langer wachten op beslissingen van de gemeente over ontwikkelingen in Nuenen-Zuid. Ze willen daarom zo snel mogelijk een tijdelijk gezondheidscentrum neerzetten naast sporthal de Hongerman.

Al meer dan vijf jaar hebben Nuenense huisartsen Daniëlle van den Top en Jesse van de Sande en de apotheekbroers Camiel en Wessel Wammes plannen om een gezondheidscentrum te vestigen bij de sporthal in Nuenen-Zuid. In de wijk zijn geen huisartsen meer en ook de apotheek in winkelcentrum Kernkwartier is vertrokken.

Maar vanwege de ingewikkelde puzzel die de gemeente in Nuenen-Zuid moet leggen met diverse betrokken partijen komen de huisartsen nu in tijdnood. Van de Sande heeft haar praktijk nog aan huis bij haar voorganger Jaap Kroon. Maar vooral de praktijk van Daniëlle van den Top en Hans Rutten aan de Laan van Nuenhem groeit uit zijn jasje en moet daar binnenkort weg.

Het plan voor een gezondheidscentrum is echter terechtgekomen in de storm die is ontstaan over diverse ontwikkelingen in Nuenen-Zuid zoals de nieuwbouw van de sporthal en het bouwinitiatief van een groep senioren.

Duizenden Nuenenaren

De discussie spitste zich tot dusver vooral toe op de locatie van de nieuwe sporthal. Het initiatief voor het gezondheidscentrum raakte ondergesneeuwd. De huisartsen en apothekers balen dat ze tot dusver steeds het laatste puzzelstukje zijn. ,,Ik begrijp het allemaal maar een gezondheidscentrum is een functie voor duizenden Nuenenaren’’, benadrukt apotheker Camiel Wammes. Huisarts Jesse van de Sande zegt dat beide praktijken samen ongeveer zevenduizend patiënten hebben.

De aanvraag voor een vergunning voor het tijdelijke gezondheidscentrum op het betonveld bij de sporthal ligt sinds eind februari bij de gemeente. De huisartsen hopen nu dat het terrein niet wordt ingepikt door de tijdelijke ballonhal die de gemeente voor de sporters wil neerzetten. ,,De streefdatum is 1 juli’’, blikt de huisarts vooruit.

Wethouder Caroline van Brakel laat weten dat het idee van de huisartsen een optie is. ,,Het gezondheidscentrum is een gewenste voorziening voor Nuenen-Zuid’’, erkent ze. ,,We willen het initiatief zo snel mogelijk helpen als de gemeenteraad een besluit heeft genomen.’’