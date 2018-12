‘Huiskamer Den Huikert’ in Gerwen: Het moet zich rondvertellen, dan komen de mensen wel

Het is niet druk vandaag in de gezellige ‘Huiskamer’, ziekte en ziekenhuisbezoek hebben enkele vaste bezoekers weggehouden. Het is er niet minder gezellig om. Jan van de Ven (81) en Corrie van de Water (84) zijn er wel. Beide alleenstaande Gerwenaren met ‘veel vrije tijd’ zoals Van de Ven het uitdrukt, komen iedere week graag. Toch was er in het begin een drempel. ,,De eerste keer dat ik kwam was ik nog bijna omgedraaid. Zal ik naar binnen gaan? Ik heb mezelf naar binnen geduwd”, geeft Van de Water toe. ,,Het was zo gezellig dat ik gelijk de hele dag ben gebleven. Het is een fijne vrijetijdsbesteding.”