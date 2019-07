Huizen met een naam: In het Geldropse ‘Vaticaan’ woonde ’t Pouske

De peinzende gezichten uit de buurt en de belangstelling van Ties Beks leverde toch wat op. Tijdens de bedevaart naar Handel werd erover gepraat en is het raadsel opgelost. Frans Parren, voorzitter van de Stichting Broederschap der Handelse Processie, wist dat ’t Pouske er ooit had gewoond, met ou en niet met au.



,,Mijn grootvader van moeders kant, Frans Verschuren, was bakker. Hij had zelfs een broodfabriek en was eigenaar van een paar huisjes die hij verhuurde. Ze stonden rond een pleintje in de buurt van de Sluisstraat.’’ Als kleine jongen ging Frans Parren iedere week de huur ophalen. ,,Die huur was maar een paar gulden, die stelde niet veel voor, zelfs voor die tijd niet.’’



Als beloning kreeg hij een chocolaatje. Zijn moeder was er niet zo blij mee dat hij die huur ophaalde. ,,Daar dansen de mensen op tafel’’, waarschuwde ze hem. ,,Ik deed het toch en dus haalde ik ook de huur op in ’t Vaticaan bij ’t Pouske.’’