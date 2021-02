Hulp nodig bij ruimen van sneeuw? Vrouw probeert met babbeltruc binnen te komen bij ouderen in Nuenen

Beetje koud in de klas, maar de gym lijkt wel op winter­sport - en dat is leuk

11 februari NUENEN - Ja, het is soms koud in de klas, want basisscholen moeten vaker luchten - goed tegen corona. Maar tegenover dat kleine nadeel staat dat kinderen in de pauze en met de gym lekker kunnen sleeën en sneeuwpoppen maken. Zoals op de Dassenburcht in Nuenen.