Huurcontract Geldropse Jozefkerk getekend: er komen 30 zorgwoningen in de kerk

GELDROP - De Jozefkerk in de Geldropse wijk Braakhuizen-Zuid is verhuurd. Dat wil zeggen: het contract is getekend en het gaat in zodra de verbouwing van de kerk klaar is. Er komen 30 (zorg)woningen in de kerk die al meer dan 10 jaar leeg staat.

Futuris Zorg en Werk gaat de kerk zeker 10 jaar huren. Futuris is een Eindhovense instelling die jongeren met een ontwikkelstoornis helpt om zelfstandig te wonen en werken. Over de transactie en de verbouwing van de kerk tot (zorg) woningen met centrale voorzieningen en een restaurant werd al meer dan een jaar gepraat. Nu zijn de plannen zo ver dat de vergunning-aanvraag klaar ligt en het huurcontract is getekend. De verwachting is dat komend voorjaar begonnen wordt met de bouw. ,,Ik hoop dat we er een jaar later, voor de carnaval, in kunnen", zegt directeur Cees van Pagée.

Dementie

De meeste kerkwoningen zijn straks bedoeld voor mensen met beginnende dementie. Vanzelfsprekend moet er dus ook zorg geleverd worden. Wie dat gaat doen is nog niet duidelijk. Volgens Van Pagée worden de gesprekken daarover samen met het Zorgkantoor gevoerd als de vergunning definitief is. Die vergunning moet nadat die verleend wordt nog zes weken ter inzage liggen. Eventuele bezwaren zouden nog tot vertraging kunnen leiden. ,,Maar ik denk niet dat die kans groot is. Heel Braakhuizen is blij als de kerk niet meer leeg staat", aldus Van Pagee.

Quote Heel Braakhui­zen is blij als de kerk niet meer leeg staat Cees van Pagée, Futuris

Enkele van de kerkwoningen worden gereserveerd voor Futuris-cliënten. Die jongeren (met de indicatie ambulante zorg of begeleid wonen) worden na het volgen van een cursus of opleiding ingezet bij werkzaamheden in de kerk. In de schoonmaak, het restaurant of het onderhoud. Futuris zorgt voor hun begeleiding. De huur van de woningen komt niet boven de 700 euro per maand. Daardoor kunnen huurders met een laag inkomen in aanmerking komen voor huursubsidie.

Belangrijke stap

Een van de eigenaren van de kerk is Patrick Houtakkers van Houta Bouw. Hij vertelt dat de concepttekst voor de vergunning-aanvraag nog bekeken wordt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Welstandscommissie van de gemeente Geldrop-Mierlo. Met beiden is steeds overleg gevoerd. Komende maand wordt de vergunning aangevraagd. Houtakkers heeft het over ‘een belangrijke stap’. ,,Zodra de vergunning definitief is gaan we het plan vol gas uitwerken.”

Eigen voordeur

Futuris (opgericht in 2012) begeleidt met een vijftigtal medewerkers zo’n 150 jongeren en jong-volwassenen met een ontwikkelstoornis zoals autisme. Ze wonen allemaal met een eigen voordeur in een van de zes woningcomplexen van Futuris of in ‘losse huurwoningen’ in Eindhoven. Ook Helmond heeft een Futuris-woonproject.