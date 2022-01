Huurwoningen in Mierlo straks duurzamer

Wasstraat in Coevering in Geldrop maakt plaats voor parkeerter­rein Aldi; ‘Iedereen ontmoette elkaar hier’

GELDROP - Het was een mooie voorziening, de autowasstraat en de autowasboxen in de Geldropse wijk Coevering. Hoewel nog helemaal up-to-date moeten die plaats maken voor parkeerplaatsen bij de Aldi die rond Pasen in Winkelcentrum Coevering trekt. De autowasgelegenheid is al verdwenen, de parkeerplaatsen moeten nog aangelegd worden.

11 januari