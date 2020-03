Ic-verpleegkundige St. Anna Ziekenhuis: ‘De mensen zijn echt op, heel erg moe'

'Ik heb nog nooit iemand horen zeggen: 'Leg mij maar aan de beademing'. Maar bij deze man ging het echt niet meer. Hij was niet eens zo oud, 50 jaar schat ik in. Hij had al dagen niet geslapen omdat hij zo moeilijk kon ademen. In het ziekenhuis hebben we hem er nog een nachtje doorheen kunnen halen met alleen een zuurstofmasker. Maar daarna ging het niet meer. Hij wilde gaan slapen. Toen hebben we hem snel aan de beademing gelegd."