Iedere ochtend ging om half 3 de wekker; de laatste jaren bezorgde Frans de krant zonder zijn tweelingbroer Kees

‘Scheisse’, had Frans gezegd toen hij op 20 januari hoorde dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij was moe de laatste tijd, en het bezorgen was hem in december zwaar gevallen. Dertig kranten in anderhalf uur! Dat was vroeger, met Kees, wel anders geweest. De artsen hadden eerder wel hartfalen geconstateerd, maar nu bleek hij dus kanker te hebben.