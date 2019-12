Iedereen eens over boodschappenhart Geldrop

Zelden was er zoveel eensgezindheid over een politiek besluit als nu. Over waar het in de toekomst met het Geldropse centrum naartoe moet, staan echt alle neuzen in dezelfde richting. Niet alleen die van de lokale politiek, maar ook die van de centrum-ondernemers en andere belanghebbende partijen. En dat betekent onder meer dat op termijn de supermarkten AH en Nettorama gaan opschuiven richting Heuvel. Dat er veel meer parkeergelegenheid komt op de plek waar de supers nu staan. Dat op de plek van het voormalige postkantoor woningen komen. En dat een doorsteek voor auto's op plek van het leegstaande ABN AMRO gebouw aan de Heuvel definitief van de baan is.