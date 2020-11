Iedereen in Mierlo luisterde in 2017 even naar Maradona

Mierlo mist Maradona (niet)

9 september Na drie weken Maradona is de rust in Mierlo wedergekeerd. De voetballegende is terug naar zijn woonplaats Dubai. Het Brabantse dorp haalde alle kranten en journaals en honderden Maradonafans uit binnen- en buitenland vonden hun weg naar hotel Carlton De Brug - de verblijfplaats van Pluisje. Gaat Mierlo nu voor altijd de geschiedenisboeken in als het dorp waar Diego Armando Maradona ooit op bezoek kwam? ,,Mierlo staat bekend om de kersen. We hebben een heerlijke zwarte kers. Die kan je nergens anders krijgen.''