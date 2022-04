Iedereen kan schilderen bij de Schilderclub van Hof van Bethanië in Mierlo

MIERLO - Onder het motto ‘Iedereen kan schilderen’ verzorgde de Schilderclub van Hof van Bethanië in Mierlo op donderdag een schilderworkshop. Bewoners en vrijwilligers lieten zien hoeveel plezier het schilderen geeft. Naast schildersspullen stond iets lekkers klaar voor de geïnteresseerden.

,,Hebben jullie zilverkleurige verf voor me?”, vraagt Sonja Salesman (89). Ze schildert inmiddels zo’n zes jaar bij de Schilderclub en is op dit moment bezig met een fonteintje waar vogels in baden. De opgewekte dame heeft er ontzettend veel plezier in. ,,Ik heb altijd al willen schilderen, maar ik kan het niet. Hier zeggen ze: gewoon beginnen.” En als het dan een keer misgaat? ,,Geen probleem, dan schilderen we er gewoon overheen!”

Quote Ik zet altijd mijn naam rechtson­der in de hoek van het schilderij Sonja Salesman, lid Schilderclub Hof van Bethanië

Ze wijst naar de receptie in het atrium van het woonzorgcentrum. ,,Als een schilderij af is, dan komt het een paar weken op de balie te staan.” Met een schaterlach: ,,Iedereen die voorbijkomt zegt dan: ‘Aah, wat mooi! Wie zou dat geschilderd hebben?’ Zodoende zet ik mijn naam altijd rechtsonder in de hoek van het schilderij.”

Vrijwilliger Dieny Bijl (71) brengt de zilverkleurige verf en neemt meteen een kopje koffie mee. Bijl helpt sinds 2015 bij de Schilderclub. ,,Het is leuk om de mensen aan de slag te zien gaan. Ze duiken als het ware voor even in een andere wereld. Een wereld vol kleur en fantasie.”

‘Bewoners zijn voorzichtiger’

Op dit moment heeft de club slechts vier schilders, en evenzoveel vrijwilligers, legt vrijwilligster Helmie Ruyters (52) uit. ,,Na de coronatijd is het opnieuw opstarten. De bewoners zijn voorzichtiger geworden. Ook denken sommige bewoners dat je creatief moet zijn om aan te sluiten. Dat is niet zo. Het schilderen is een vooral een gezellige en ontspannen dagactiviteit. Lekker samen bezig zijn, met als motto ‘Iedereen kan schilderen’. Zo’n dag als vandaag laat dat zien.”

Pierre Haans (95) is een paaslammetje aan het schilderen, maar het oogje van het dier wil nog niet lukken. Vrijwilligster Martine Biermann (56) haalt een extra fijne kwast en helpt met het inkleuren van het oogje. ,,Nu sta ik tussen de senioren, vanmiddag sta ik tussen de jonkies”, vertelt ze. ,,Ik werk op de kinderopvang, maar met senioren werken vind ik ook superleuk! Mijn moeder heeft hier van 2007 tot 2014 gewoond, zij is zo liefdevol behandeld. Ik geniet zelf enorm van deze donderdagochtenden.”

Quote Ik verpats ze allemaal aan mijn kleinkinde­ren! Pierre Haans (95), over de schilderijen die hij maakt bij Hof van Bethanië

De heer Haans kijkt haar aan en zegt. ,,Intussen word ik rijk met de verkoop van mijn schilderijen.” Met een knipoog: ,,Ik verpats ze allemaal aan mijn kleinkinderen!”

Jo Woortman (98) vertelt dat haar schilderijen óók naar haar kleinkinderen gaan. ,,Heel af en toe houd ik er eentje zelf. Die zet ik op de kast.” Ze houdt erg van kleurrijke buitenlevens. ,,Vroeger gunde ik mezelf tijd niet de tijd om creatief bezig te zijn. Ik dacht ook dat ik niet kón schilderen. Toen de vrijwilligers mij voor de tiende keer uitnodigde om aan te sluiten dacht ik, laat ik het gewoon doen. Proberen kun je leren. Daar heb ik geen moment spijt van gehad!”

De schilderclub van Hof van Bethanië komt iedere donderdagochtend van 09.30 tot ongeveer 12.00 uur bij elkaar. De schilderspullen staan dan klaar en de vrijwilligers helpen de bewoners waar nodig met schilderen, maken een praatje en regelen een kopje koffie.