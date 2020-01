Illegale bouwkeet in Nuenen gaat na meer dan 12 jaar weg

Onderzoek: ‘Mierlo gebaat bij één gebouw voor alle verenigin­gen’

7:15 MIERLO - Voor de gemeenschapszin en sociale betrokkenheid in Mierlo zou het goed zijn als er in het dorp één centrale ontmoetingsplek komt waar activiteiten worden samengebracht. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan is op verzoek van het burgerinitiatief Natuurlijk Goed Mierlo.