Illegale hut bij jeu de boulesbaan in Gerwen moet weg

De groene container die de leden van de club gebruiken, staat volgens buurtbewoner Paul Langedijk sinds september vorig jaar op het veldje op de hoek van de Van Kemenadelaan en Laar in Gerwen. Er is geen vergunning voor aangevraagd.

Ultimatum van gemeente

Vorig jaar trok Langedijk meteen aan de bel bij de gemeente. Hij zegt dat meer omwonenden zich storen aan het ‘schijthuisje’ bij de jeu de boulesbaan die nota bene van de gemeente is. Na twee controles in september en november is er in januari een ultimatum aan de vereniging opgelegd.

Niet wenselijk

In strijd met advies

Bij wijze van hoge uitzondering besloot de gemeente daarom eind 2018 onder strikte voorwaarden alsnog mee te werken aan de komst van een toiletvoorziening. In strijd met het advies van ambtenaren kreeg de club toestemming voor een deels ondergrondse toiletruimte die in de groene omgeving zo min mogelijk zou opvallen.

Waarom het ondergrondse ontwerp niet is gerealiseerd en de groene container is geplaatst, wil voorzitter Jan Hoeve van D’n Busser niet zeggen. De vereniging heeft een reactie naar de gemeente gestuurd na de eerste waarschuwing in januari. Op de argumenten gaat de voorzitter ook niet in. ,,De gemeente wil met ons in gesprek. Ik wil dat eerst afwachten.’’