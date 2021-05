Illegale migrantenhutten in Mierlo afgebroken: ‘Het is alleen maar fucking dit en fucking dat’

Bijzondere aquarel van ‘schilder­vriend’ Van Gogh voor Vincentre in Nuenen

20 mei NUENEN - Zodra de musea weer open mogen is in het Nuenense Van Goghmuseum Vincentre aan de Berg een nieuw werk te bewonderen. Het betreft ‘Man bij een moestuin in een Brabants dorp’, een aquarel van Dimmen Gestel die zowel een vriend als een leerling van Van Gogh was. Het werk past daarom precies in de expositie ‘Vrienden van Vincent’ in het Vincentre.