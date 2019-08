Imca Marina op Geldrop’s Pride

,,Vorig jaar stond het horecaplein bomvol’’,vertelt Verdouw. Ze schat dat er toen 2500 bezoekers waren. Dit jaar zijn er wat aanpassingen in het programma gedaan. ,,Het vorige jaar zat het wel erg vol. Nu is er meer ruimte voor dj en drags.’’

Er zijn vijftien optredens waaronder een van zangeres Imca Marina. Speciaal is volgens de organisatie ook het optreden van dj Ivar, een bekende in de homowereld. ,,Het publiek was vorig jaar heel divers; mensen die gewoon kwamen kijken, maar ook veel mensen uit de scene. We hadden ook bezoekers uit België. We hebben begrepen dat Geldrop’s Pride wel op de kaart is gekomen.’’