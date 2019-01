In de bieb in Geldrop zoeken naar voorouders: iedereen wil van adel zijn

Het is druk in het Stamboom Café van de bieb. Een Geldrops gezin kijkt aandachtig mee met een vrijwilliger van de genealogische vereniging. Die weet de weg in de wirwar van informatie op internet. Via zoekmachines, online archieven en andere bronnen komt ze tot onverwachte ontdekkingen. Binnen een half uur zijn er namen van familieleden uit 1700. Voorouders van het gezin hebben in ieder geval geleefd in Budel.