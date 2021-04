In een bubbel, maar toch: Mierlose kinderen leven zich uit tijdens de Koningsspelen

Kortom, de kinderen van ’t Schrijverke hadden nog wat spelvreugde tegoed. Juf Karin en onderwijsassistente van de kleuterklassen Ingrid Spanings bouwden op de vestiging Luchen in de dagen voorafgaand de spanning op met een speurspel. Hierin zochten de kinderen aan de hand van hints de gestolen kroon van de koning. Vera ontpopte zich tot Sherlock Holmes in de dop. Het spoor leidde naar de keuken, waar ze de kroon verstopt in een pan vond. ,,Wat een domme dief. Dacht hij nou echt dat we hier nooit zouden koken?”

Coronabubbels

In tegenstelling tot veel klasgenootjes beleefde Vera in 2019 al eens de Koningsspelen. Corona was toen nog gewoon alleen een Mexicaans biertje. ,,Toen konden we gewoon aan elk spelletje meedoen en daar zonder na te denken naartoe rennen.” Dat is nu wel anders: geen ouders op het schoolplein en een rij pylonnen moet de klassen gescheiden houden. Een Koningsspelen-bubbel dus. ,,Kinderen zijn flexibel”, weet Ingrid Spanings. ,,Zij wennen snel aan de regels. Een enkele keer glipt een kind per ongeluk in zijn enthousiasme over de scheidslijn, maar wanneer je ze lief vertelt om terug te gaan doen ze dat ook meteen.”