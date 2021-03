In Geldrop en Mierlo veel minder woninginbraken, veel meer verwarde mensen

GELDROP-MIERLO - Er wordt minder ingebroken in woningen, maar auto's worden nog net zo veel gestolen in Geldrop-Mierlo. Vooral in Geldrop is veel overlast door een paar langdurige burenruzies en er zijn in beide dorpen veel vaker verwarde personen op straat.

Drie keer per jaar laat de gemeente de veiligheidscijfers van Geldrop-Mierlo op een rijtje zetten. Onlangs is dat gebeurd met de cijfers van de laatste vier maanden van 2020.

Natuurlijk is het interessant te zien hoe de corona-situatie van invloed is. De afname van het aantal woninginbraken heeft er ongetwijfeld mee te maken. In de laatste vier maanden van 2019 vonden in Geldrop 20 woninginbraken plaats en in Mierlo 21. Vorig jaar daalden deze cijfers in dezelfde periode naar 6 in Geldrop en 13 in Mierlo.

Vaker verward in coronatijd

De toename van het aantal meldingen van verwarde personen is opmerkelijk. Van september tot en met december 2019 stond de teller in Geldrop op 41 en in Mierlo op 8. In diezelfde periode vorig jaar kwamen er uit Geldrop 90 en uit Mierlo 27 meldingen. De gemeente houdt er rekening mee dat mensen door de corona-situatie meer geïsoleerd raken en dat daardoor de kans op mentale ontsporing toeneemt. Overigens kan het ook zo zijn dat het aantal verwarde personen niet eens zoveel is toegenomen, maar het aantal keren dat ze verward raken wel en dus ook het aantal meldingen.

Ook over overlast door jongeren zijn meer meldingen binnengekomen bij de politie. En ook dat is waarschijnlijk terug te voeren op de coronamaatregelen. In Geldrop waren in 2020 tussen september en december 34 meldingen van overlast (in 2019: 19), in Mierlo 10 (in 2019: 7).

Minder zorgverleners achter de voordeur

Opmerkelijk is verder dat het aantal zorgmelding niet toenam, terwijl door de corona-regels mensen juist zoveel meer thuis zitten. Bij zorgmeldingen gaat het over huiselijk geweld, zorgen om de veiligheid van kinderen en stalking. Maar waar dat cijfer voor de laatste vier maanden in 2019 op 57 voor Geldrop en 32 voor Mierlo lag, was dat dit jaar in dezelfde periode respectivelijk 51 en 14. Bij de gemeente houdt men er rekening mee dat dit niet komt doordat huiselijk geweld is afgenomen, maar doordat zorgmedewerkers nu minder vaak bij mensen thuis komen.

Er waren wel meer burenruzies. In de laatste vier maanden van 2019: 11 in Geldrop, 5 in Mierlo. In de laatste vier maanden van 2020: 33 in Geldrop en 9 in Mierlo. De cijfers van Geldrop worden beïnvloed door een paar buren-vetes, aldus de gemeente.

Toyota nog steeds in trek bij dievenbendes

En verder: corona of niet; de auto-diefstal en de internationale handel in gestolen auto's gaat gewoon door. En nog steeds zijn het de Toyota's die het meest in trek zijn. In de laatste maanden van 2019 werden in heel Geldrop-Mierlo 6 auto's gestolen in dezelfde periode een jaar later: 10 (8 in Geldrop)

Hennepkwekerijen, drugslabs, drogerijen of knipperijen werden in de laatste maanden van 2020 in Geldrop-Mierlo trouwens niet aangetroffen.