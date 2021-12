In Geldrop-Mierlo mogen kabels om e-auto op te laden niet onder of over het trottoir

GELDROP-MIERLO - Wie niet over een eigen parkeerplaats beschikt, kan in Geldrop-Mierlo zijn elektrische auto niet opladen door een kabelgoot over het trottoir te leggen. Dat staat in het laadpuntenplan dat op 13 december in de gemeenteraad wordt besproken. Ook een kabel onder het trottoir door wordt niet toegestaan.

Een kabelgoot over de stoep levert struikelgevaar op en rollatorgebruikers kunnen er moeilijk overheen komen. Toch maken verschillende bezitters van elektrische auto’s er gebruik van. Het lijkt voor hen een eenvoudige oplossing om een kabel onder de stoep door te leggen, maar ook dat wordt maar mondjesmaat toegestaan. Die laadpunten maken gebruik van de openbare ruimte, al is het een kabel onder de grond, en kunnen toch niet als publieke laadpunten worden ingezet. Bovendien is er de vrees dat een bezitter van een elektrische auto een openbare parkeerplaats gaat claimen.

Zonder eigen oprit



Bezitters van zonnepanelen zonder eigen oprit kunnen dus geen gebruik maken van hun eigen stroom om hun auto op te laden. Dat zou het enthousiasme om elektrisch te gaan rijden enigszins kunnen temperen en dat is toch juist het doel van het laadpuntenplan, elektrisch rijden stimuleren. In de toekomst is er wel een oplossing voor bezitters van zonnepanelen, omdat er op een publiek laadpunt als toeleverancier de eigen energie gekozen kan worden. En om het laden dichtbij huis mogelijk te maken kan een laadpunt binnen een straal van 300 meter van het woonadres worden aangevraagd.

Ondanks het kabelverbod over of onder de stoep, gaat de gemeente er in het laadplan vanuit dat elektrische voertuigen zoveel mogelijk op eigen terrein worden opgeladen of op semipubliek terrein, parkeerplaatsen bij bedrijven of winkels zoals bij de Lidl in Braakhuizen-Noord. Alleen voor e-rijders waarvoor dat onmogelijk is en voor bezoekers aan de gemeente, gaat de gemeente voorzien in laadpunten.

Oplossing tegen laadpaalkleven

Om die laadpalen optimaal te gebruiken moet er nog een oplossing worden bedacht tegen het zogenaamde laadpaalkleven, de auto aan de laadpaal laten staan terwijl die al is opgeladen. Een van de oplossingen is een bericht aan de eigenaar als de auto is opgeladen.

In Geldrop-Mierlo staan er nu zo’n 87 laadpunten. In het plan worden er 21 bijgeplaatst in de komende jaren. Op de site van de gemeente zijn op een kaart aangegeven waar de laadpunten komen.