In Geldropse Kasteeltuinenwijk geen loslopende honden meer

GELDROP - Hondenbezitters in de wijk Braakhuizen-Noord die in of nabij het Kasteeltuinenwijk in Geldrop wonen, krijgen veel minder mogelijkheden om hun hond uit te laten of los te laten lopen. Behalve in een afgezet hondenspeelveldje moet de hond aangelijnd blijven. Langs de de Dommel is het zelfs helemaal verboden voor honden. De natuur krijgt voorrang en moet met rust gelaten worden.

Tot voor kort was dat gebied een hondenparadijs. Groepen honden zwommen in de sloten of in de Dommel. Dat mag dus niet meer. De honden mogen alleen nog aangelijnd over het fietspad lopen. Behalve op een uitlaatstrook in de buurt van het hondenspeelveldje moet poep worden opgeruimd. Honden en bezitters zullen hun vertrouwde wandeling dus moeten aanpassen of hun toevlucht nemen tot het afgezette speelveldje.

Het duurde tien jaar voordat de plannen voor de 46 gasloze huizen van Kasteeltuinen Geldrop rond waren. In juni 2019 ging eindelijk de schop in de grond en toen ging het snel. In december 2020 kregen de eerste bewoners de sleutel van hun woning die nog op een kaal bouwterrein stond.

Groene oases

Groenvoorziening was net aangeplant. De wadi’s voor de afwatering lagen er kaal bij, evenals de akker waar de bewoners uitzicht op hadden. Dat ziet er anderhalf jaar later heel anders uit. De wadi’s zijn groene oases geworden, de tuinen bloeien en de groenvoorziening van de gemeente is aangeslagen. De kinderen beschikken over een speeltuintje en een fietspad kronkelt tussen de Dommel en de wijk in.

Tussen al dat groen mag de hond niet meer komen. Het pad langs de Dommel dat door de hondenbezitters werd opengehouden, is gedoemd te verdwijnen. Op de kale akker krijgt de natuur vrij spel. ,,Zodat het onkruid kan groeien”, spotten een paar hondenbezitters die hun hond op de akker hebben losgelaten.

Quote Voordat ik bij het losloopge­bied ben, heeft mijn hond allang gepoept Hondenbezitter

De honden plonzen in de sloten en dartelen langs de oever van de Dommel. Om hun hond die lol nog te gunnen, zullen ze de Wielewaal moeten oversteken, daar ligt een groot losloopgebied. En als ze de hondenpoep niet op willen ruimen, zullen ze naar de uitlaatstrook moeten lopen. ,,Voordat ik daar ben, heeft mijn hond allang gepoept”, klagen ze.

Veldje te klein

Zij vinden het speelveldje te klein voor hun grote hond. Een paar oudere dames met kleine hondjes zouden het wel willen gebruiken. ,,Een bank zou fijn zijn. Over het hek hangen terwijl de honden spelen is niet echt prettig.” Voor degene die een hond heeft die graag graaft, is in het speelveldje behalve een hondenpoepzakje ook een schepje een nuttig attribuut. De gaten moeten dichtgemaakt worden.

De gemeente plaatst nog een bord met een overzicht van de voor honden helemaal verboden gebieden. Om uit de handen van de boa’s te blijven die gaan controleren, is aangelijnd op het fietspad het beste.