In legerbarak bij Kasteel Geldrop herleeft de Tweede Wereldoorlog weer even

GELDROP- In de tuin van Kasteel Geldrop wordt zaterdag en zondag een legerbivak opgezet zoals dat er in de Tweede Wereldoorlog uitzag.

WarWheels organiseert het kamp om de bevrijding van Geldrop-Mierlo te herdenken op 19 en 20 september 1944.,, Heel anders dan een hedendaags legerkamp ziet de bivak uit de Tweede Wereldoorlog er niet uit”, aldus Thomas Schouten secretaris van WarWheels. ,,In het bivak komen natuurlijk nog de zware canvastenten van toentertijd. Tegenwoordig zijn ze lichter en gemakkelijker op te zetten, maar het blijven onderkomens van doek en palen en ze lekken. Soldaten liggen erin op een matje en hebben een slaapzak.”

Voor de soldaten in de Tweede Wereldoorlog werd een bivak opgezet voor rust en recreatie. ,,Als ze een dag of tien gevochten hadden aan het front waren ze doodmoe en werden ze opgehaald. Ze kregen een paar dagen rust in het bivak.”

Slapen onder de voertuigen

De soldaten die Geldrop en Mierlo kwamen bevrijden, sliepen meestal in boerenschuren en schoolgebouwen. ,,Ze waren in een vreemd land en hadden niet al teveel spullen. Wat je in tanks en vrachtwagens kunt meeslepen, is natuurlijk beperkt. Bovendien trokken ze rond en waren continu op een andere plek. De ene dag waren ze bijvoorbeeld in Geldrop en een dag later in Mierlo. Als er echt in het veld geslapen moest worden omdat er geen huis in de buurt was waar ze aan konden kloppen, gingen ze onder de voertuigen liggen. Daar was het droog en ze hadden enige bescherming.”

De uniformen van de soldaten zijn wel veranderd. ,,Er is bulletproof materiaal in verwerkt en ze bieden meer bescherming. De hedendaagse helmen zijn niet meer te vergelijken met die uit de Tweede Wereldoorlog. Die waren gewoon van metaal en dat was het. Nu zijn ze voorzien van nachtkijkers, 3D vision, communicatie en een warmtecamera. Dat zijn instrumenten die nodig zijn in het veld, korte afstanden dus.

Tanks en wapens van de vijand

Voor de lange afstand hebben we tegenwoordig satellieten om de tanks en wapens van de vijand op te sporen. In de Tweede Wereldoorlog werden er verkenners ingezet. Dat was een gevaarlijke functie, maar ze waren speciaal getraind en wisten hoe ze aan informatie moesten komen. Ze spoorden militaire doelen op om zoveel mogelijk burgers te sparen.”

Behalve legervoertuigen en een veldhospitaaltje zijn er allerlei attributen en instrumenten te zien in het bivak, zoals een veldtelefoon uit die tijd, een mandje postduiven en legerfietsen. ,,Engelse parachutisten hadden die bij zich als ze naar beneden kwamen. Amerikanen hadden zelfs scooters bij zich.”

Jerrycan is in de oorlog uitgevonden

Heel speciaal is het benzinedepot. ,,Vrachtwagens en tanks reden op 8 op 1. Om honderd kilometer te rijden, hadden ze dus 800 liter benzine nodig. Geen punt, er was benzine genoeg en het kostte geen cent. De brandstof werd aangevoerd met vrachtwagens waarop tonnen van 200 liter stonden. Om die uit de vaten te halen was er een speciale pomp nodig. Met jerrycans werden ze naar de voertuigen gebracht. De jerrycan is overigens pas tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgevonden door de Duitsers.”

Het bivak is zaterdag en zondag te bezichtigen van 10.00 tot 17.00 uur. Het wordt bemand door figuranten in legeruniformen uit de Tweede Wereldoorlog. Zij geven uitleg.