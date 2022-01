In navolging van de steden in de regio krijgt ook Geldrop-Mierlo zelfbewoningsplicht

GELDROP-MIERLO - De gemeente Geldrop-Mierlo gaat de zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen invoeren in navolging van de steden uit de regio, Eindhoven, Helmond en Best.

De meeste partijen in de raad zijn voor het voorstel, maar vinden het niet ver genoeg gaan in de huidige overspannen markt. Ze willen niet alleen maar volgen, maar zelf een regeling bedenken om Geldrop-Mierlo te beschermen tegen investeerders en speculanten.

De partijen D66, CDA, Samen, PvdA en GroenLinks dienden in juni een voorstel in voor de zelfbewoningsplicht, maar nu het voorstel van de wethouder op tafel ligt, vinden ze dat die regeling al is achterhaald. Daarin wordt bepaald dat nieuwbouwhuizen tot een maximum van de NHG (Nationale Hypotheek Grens: 355.00 euro) door de koper zelf bewoond moet worden. (Of eventueel door familieleden in de 1e en 2e graad.) Bij overtreding volgt een boete van 50.000 euro.

Meer mogelijkheden

,,We zijn een half jaar verder”, aldus Paul Elsendoorn (PvdA). ,,Gemeentes hebben per 1 januari meer mogelijkheden gekregen om speculatie tegen te gaan en ook bestaande huizen te beschermen door verhuur van recent aangekochte woningen vergunningplichtig te maken. Als dat in andere gemeentes wordt ingevoerd, kopen investeerders in Geldrop-Mierlo huizen op.” Het CDA is van mening dat de boete te laag is. ,,Als een huis door een speculant wordt verkocht voor een bedrag dat 60.000 euro hoger is, dan is er al 10.000 euro winst”, pleit Paul Front Freide.

Wethouder Marc Jeucken wil liever wachten met aanpassen van het voorstel tot Eindhoven en Helmond hun regelingen hebben uitgedacht. De DGG is het daar niet mee eens. ,,Geldrop heeft er bij de herindeling 10 jaar geleden voor gekozen om niet bij Eindhoven te willen horen en Mierlo wilde niet bij Helmond horen. Nu kunnen we zelf een regeling bedenken en hoeven we niet altijd maar te volgen”, aldus Van den Eijnden.

Ton Meulendijks (DPM) sluit zich daarbij aan. ,,Het is goed om van andere gemeentes te leren. Maar we zitten met een markt die totaal op slot zit en waar van alles gebeurt wat we liever niet zien. Wat houdt ons tegen om trendsetter te zijn. We komen iedere keer te laat met regelingen die anderen al lang gedaan hebben. De grens van 355.000 euro mag hoger en kan ook gelden voor bestaande woningen.”

Niet slim

Wethouder Jeucken vindt dat Geldrop-Mierlo er de menskracht niet voor heeft. ,, We hebben ambities wat woningbouw betreft. Zelf een regeling bedenken kost veel tijd. De grote steden hebben meer medewerkers en helpen de kleinere gemeentes vooruit. Dat is binnen de regio een goede afspraak. Het is niet slim om zelf een voorstel te bedenken waar de hele wereld mee geholpen is.”

D66 wil niet volgen, maar samen optrekken door voorstellen tegelijkertijd met grote gemeentes in te voeren. De wethouder zegt toe om zodra er ontwikkelingen zijn de regeling aan te passen.