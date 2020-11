In Nuenen mag een nieuw gebouw nog steeds niet hoger zijn dan een volwassen boom

De nieuwe voorschriften moeten dit soort langslepende juridische kwesties de wereld uit helpen. Toch beseft de gemeente dat er altijd discussie zal blijven over de hoogte van nieuwbouw in Nuenen, zo staat te lezen in het document.

De regels zijn van zichzelf al voor verschillende uitleg vatbaar, en dus gevoelig voor discussie. Zo is hoogbouw toegestaan in het centrum, alle wijken en in het bijzonder rondom winkelcentrum Kernkwartier in Nuenen-Zuid én bedrijventerreinen. Maar het moet wel ‘incidenteel’ blijven. Dat zal bij elk project dus opnieuw besproken moeten worden.